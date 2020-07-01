Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Çanakkale'de kutlandı
Çanakkale'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.
01.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:57
Katılımcılar, törenin ardından "Alınteri-8" isimli feribot ile denize açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler tarafından boğazda su gösterisi gerçekleştirildi.Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alpaslan Baysal, Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç ile sektör temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA
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