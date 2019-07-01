01.07.2019 20:51
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ilgi çekti.

Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ilgi çekti.
Kutlamalar kapsamında ilk olarak liman mevkisindeki kürek yarışında, yaklaşık 200 sporcu kıyasıya mücadele etti. Takım halinde Karadeniz'de kürek çeken sporcular, rakiplerini geçmek için ter döktü.
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Kabotaj Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, katılan vatandaşlara teşekkür etti.
Etkinlikler kapsamında yüzme, tekne yarışları, halat çekme, yağlı direkte bayrak kapma yarışı yapıldı.
Eğlenceli görüntülere sahne olan yağlı direkte bayrak kapma yarışı, seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi. Yarışlarda vatandaşlar sporculara destek verdi.
Bayramın simgesi haline gelen yağlı direk yarışında, yaklaşık yarım saatin ardından bayrağa ulaşan isim Gökhan Küçük oldu.
Yarışmaların ardından, dereceye girenlere ödül verildi.Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - DÜZCE
Kaynak: AA
Kabotaj Bayramı , Denizcilik , Akçakoca , Düzce , Güncel

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