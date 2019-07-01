01.07.2019 13:00
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. Yılı, Kadıköy Fenerbahçe'de düzenlenen yelken yarışıyla kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 'nın 93. Yılı, Kadıköy Fenerbahçe 'de düzenlenen yelken yarışıyla kutlandı.
Gemi işletmeciliğini sevdirmek ve 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında elde edilen kabotaj hakkını kutlamak için İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Fenerbahçe'de düzenlenenen optimist yelken yarışlarına, 7-15 yaş arasındaki çocuklar yelken açtı.
Yelken açan 85 çocuk kıyasıya yarıştı.
Fenerbahçe'den başlayan kız ve erkek kategorisindeki yarışlarda dereceye girenlere ödülleri akşam düzenlenecek törenle verilecek.
Kaynak: AA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı , Fenerbahçe , Denizcilik , Güncel

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