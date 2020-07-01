Denizcilik ve Kabotaj Bayramı yüzme yarışı ile kutlandı

Samsun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyularak, yüzme yarışı düzenlendi.

01.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:50
Samsun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyularak, yüzme yarışı düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atakum ilçesindeki Çobanlı iskelesinde düzenlenen yarışmada 50 yüzücü sosyal mesafeye uyarak yarıştı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuralları uyarak, gerçekleştirdiklerini söyledi.
Salgın nedeniyle sporcuların uzun zamandır evde kaldıklarına işaret eden Kasapoğlu, "Pandemi nedeniyle tüm tedbirleri alındı. Sporcular ve vatandaşlar salgın nedeniyle epeydir evde kaldı. Şimdi Kabotaj Bayramı'nı yüzerek kutlamış olduk." dedi.
Yaklaşık 500 metrelik etabı geçmeye çalışan yüzücüler ise uzun bir aradan yarışmaya katıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Yarışmanın ardından dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı yüzme yarışı ile kutlandı

Kaynak: AA

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