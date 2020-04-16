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Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle denizcilik sektöründe yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla tüm belgelerin 3 ay süreyle uzatıldığını söyledi.

16.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:04
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, gemilerle kılavuz kaptanlar hariç tüm insan temasının kesildiğini belirterek, bu süreçte yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla da tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgelerinin 3 ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

"SEKTÖRÜMÜZÜN GELİŞMESİ HUSUSUNDA ÇOK HASSASIZ"

Karaismailoğlu, TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na video konferans ile katıldı. Toplantıda, deniz taşımacılığının, küresel ihracat ve ithalatın belkemiği olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sanayi ham maddesini, yiyeceği, yakıtı ve eşyaları taşıyan küresel deniz filolarının bir bakıma insanların hayatlarının her aşamasına dokunduğuna dikkati çekti.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 85'inin deniz taşımacılığıyla gerçekleştirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Bu nedenle denizcilik sektörünü geleceğe taşıyacak stratejiler çok iyi tayin edilmelidir. Bu noktada hükümetlerimiz döneminde 18 yılda önemli atılımlar yapıldı. Elbette denizcilik alanında gerçekleştirdiğimiz daha nice başarı var. Tüm bunları bu kısa zaman dilimi içinde anlatmak mümkün değil. Ancak güçlü bir ekonomi için denizcilik sektörümüzün ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve bu sektörümüzün gelişmesi ve korunması hususunda çok hassasız" dedi.

TEMASSIZ TİCARET

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının etkilediği denizcilik sektöründe birçok tedbir aldıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, üretimin, istihdamın ve uluslararası ticaretin devam etmesi için deniz taşımacılığında 39 tedbiri ivedilikle yürürlüğe koyduklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, kılavuz kaptanlar hariç gemilerle tüm insan temasının kesildiğini belirterek, "Bu süreçte yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla da tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgeleri 3 ay süreyle uzatıldı" bilgisini verdi.

Bakan Karaismailoğlu, amaçlarının deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürmek, dorse taşımacılığına kesintisiz devam etmek, gemi adamlarının liman ve kıyı tesislerinde değişimlerini karantina tedbirleri çerçevesinde kolaylaştırmak ve sürdürebilirliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

"SÜRECİ ATLATACAK GÜCE SAHİBİZ"

Kovid-19 salgınının sebep olduğu tüm olumsuz etkilere karşı hükümet olarak denizcilik sektörünün desteklenmesi amacıyla gerekli görülen tedbirleri almaya devam edeceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Denizcilik sektörümüzün bu ortamdan en az şekilde etkilenmesi için tüm imkanları kullanıyoruz. Keza bildiğiniz gibi kamu olarak tüm sektörleri desteklemek için, tüm imkanlarımızı seferber ederken özel sektörümüzün de elinden geleni yaptığını biliyoruz. Ancak bilin ki bu sancılı dönemi başarıyla geride bırakacak ekonomik altyapıya sahip bir ülkeyiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Denizcilik, Ekonomi
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