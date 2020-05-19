Denizde 3 ayrı tekneden 100'er metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında denizde 3 ayrı tekneden 100'er metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Denizde 3 ayrı tekneden 100'er metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.
19.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:57
Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında denizde 3 ayrı tekneden 100'er metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Teknelerden yükselen marşlar ve yanan meşalelerle 19 Mayıs kutlanırken Antalyalılar da balkonlarından, yol kenarlarından tekneleri selamladı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl denizden kutladı. Tarihi Kaleiçi yat limanından Türk bayrakları, Atatürk posterleriyle donatılan 3 tekne, Antalya'nın doğa harikası falezler bandı boyunca tur atarak kentin 19 Mayıs'ını kutladı. "19 Mayıs Bayramımız kutlu olsun", "Her yer Samsun 1919" ve "Güzel günler göreceğiz" yazılı pankartlar asılı tekneler saat 17.30 sularında marşlar eşliğinde Kaleiçi yat limanından demir aldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal da teknelerini birine binerken üç tekne yat limanı açıklarında 100 metrelik Türk bayraklarını açtı. Akdeniz, Muratpaşa Belediyesi'nin tekneleriyle 19 Mayıs'ta bambaşka bir görünüme bürünürken Antalyalılar da balkonlarından, yol kenarlarından bayraklar ve meşalelerle tekneleri selamladı. - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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