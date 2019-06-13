13.06.2019 21:28
Haberler»Güncel » Haber

Denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci kurtarıldı

Denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Gündoğan Mahallesi'ndeki bir otelde tatilini sürdüren Abdullah E'nin (34), otelin plajından denize açıldığı ve 4-5 saat kendisinden haber alınmadığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik Dalış Timi'nin de destek verdiği arama kurtarma çalışması sonucunda Abdullah E. Gündoğan Mahallesi açıklarında denizde bulundu.
Güvenlik botuna alınan Abdullah E'nin sağlık durumunun iyi olduğu, yüzerken sahilden açıldığı ancak geri dönemediği öğrenildi.
Kaynak: AA
Gündoğan, Bodrum, Muğla, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:11 (Geniş Haber) Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
23:11 Tartıştığı arkadaşlarını silahla yaraladı - İSTANBUL
23:11 Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımdaki 3 kişiyi yaraladı
23:11 Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin mektubu
23:10 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74
23:10 Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu sezon 6. kez kazandı
23:10 Final serisi Anadolu Efes avantaj kazandı
23:09 Otobüsün çarptığı yaya öldü
23:09 Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü, karı-koca yaralandı
23:07 Anadolu Efes seride öne geçti
23:06 Ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü
23:06 Uluslararası ESOK Rallisi
23:05 Kahvehanede oyun oynadığı arkadaşlarını kurşun yağmuruna tuttu
23:05 Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı