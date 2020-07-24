Denizde bitkin düşen 3 kişi kurtarıldı
Zonguldak'ta girdikleri denizde bitkin düşen 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
24.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:19
Zonguldak'ta girdikleri denizde bitkin düşen 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kapuz Plajı mevkisinde bir kişinin gözden kaybolduğu ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu denizde bitkin buldukları 3 kişiyi bota aldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, 2 kişinin, denizde bitkin düşen şahsa yardım amacıyla suya girdiği ancak yorulunca onların da mahsur kaldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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