Denizde bitkin düşen dalgıç, feribottan atılan can simidi ile hayata tutundu

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Kumburun mevkiinde sahilden 2, 5 kilometre açıkta botta arkadaşını bırakıp dalış yapan Muhammet Coşan (25), bir sure sonra su yüzeyine çıktı. Ancak arkadaşını kuvvetli rüzgar nedeniyle botla birlikte bölgeden ayrıldığı için bulamayan Coşan, kıyıya yüzmeye çalıştı. Bitkin düşen Coşan, bölgeden geçen feribottan atılan can simidine tutunarak, arkadaşının haber verdiği sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Çanakkale 'de arkadaş olan Rıza Dadaş ve Muhammet Coşan, lastik bot ile Ezine ilçesi Geyikli beldesi Kumburun mevkiinden dalış için denize açıldı. Sahilden 2, 5 kilometre açıkta Muhammet Coşan dalgıç elbiselerini giyip, tüpünü takarak, yaklaşık 20 metre derinliğe dalış gerçekleştirdi. Deniz üzerinde arkadaşı Muhammet Coşan'ı bekleyen Rıza Dadaş, kuvvetli esen rüzgar nedeniyle botun batacağını düşünerek sahile döndü. Su altındaki Coşan'ı bırakıp sahile dönen Dadaş, bir süre bekledikten sonra arkadaşının dönmemesi üzerine sahil güvenliği arayarak yardım istedi. Saat 13.30 sıralarında gelen ihbar üzerine Bozcaada Limanı'nda konuşlanan TCSG 16 Botu, Ada ile Geyikli arasında kayıp dalgıcı aramaya başladı. Bu sırada Geyikli-Bozcaada hattında yolcu ve araç taşıyan feribotların kaptanları ile balıkçılara kayıp dalgıç olduğu bilgisi verilerek, dikkatli seyretmeleri istendi.BOTU VE ARKADAŞINI BULAMAYINCA YÜZMEYE BAŞLADIArama kurtarma çalışmaları devam ederken, su altından çıkan ve arkadaşını bıraktığı yerde bulamayan dalgıç Muhammet Coşar, yüzmeye başladı. Uzun süre deniz üzerinde kalan Coşar, bitkin düştü ve dalgaların etkisiyle Bozcaada açıklarına doğru sürüklendi. Bu sırada saat 15.00'te Geyikli'den Bozcaada'ya sefer yapan 18 Mart Feribotu'ndaki vatandaşlar denizdeki dalgıcı görüp, kaptana haber verdi. Kaptan, feribotu durdurup, bitkin düşmüş olan Muhammet Coşan'a bir can simidi atarak, yaşama tutunmasını sağladı.Feribot kaptanının bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması yapan sahil güvenlik botu bölgeye gelerek Coşan'ı aldı. Bozcaada Limanı'na götürülen Muhammet Coşan hakkında, dalış emniyet kurallarına uymamaktan idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

- Bozcaadaçanakkale