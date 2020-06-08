Denizde boğulan genç toprağa verildi

Denizde boğulan genç toprağa verildiSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, arkadaşıyla birlikte dalgalara kapılarak boğulan Suriye uyruklu Bilal Zarife'nin (23) cenazesi toprağa verildi.

08.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:51
Denizde boğulan genç toprağa verildi
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, arkadaşıyla birlikte dalgalara kapılarak boğulan Suriye uyruklu Bilal Zarife'nin (23) cenazesi toprağa verildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Bilal Zarife ile Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencisi Filistin uyruklu Hamza Alasqhar (19) dün arkadaşlarıyla denize girmek için Karasu ilçesine gitti. Bilal Zarife ile Hamza Alasqhar dalgalara kapılırken, vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki arkadaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti.
Bilal Zarife'nin İstanbul'da yaşayan ağabeyi Hasan Zarife, acı haberi alır almaz Sakarya'ya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, hayatını kaybeden Bilal Zarife'nin yakınlarını makamında ağırlayarak, cenaze işlemleriyle ilgili bilgi verdi. Tüm işlemleri aile adına yapan İl Müdürlüğü ekipleri, aileyle birlikte Sakarya Üniversitesi Kampüsünde bulunan Kampüs Camii'nde kılınan cenaze namazına gitti. Cenaze namazını Bilal Zarife'nin ağabeyi Hasan Zarife, cami imamı ile birlikte kıldırdı. Cenaze namazına Bilal Zarife'nin üniversite arkadaşları katılırken, büyük üzüntü yaşadılar. Bilal Zarife'nin cenazesi Serdivan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hamza Alasqhar'ın cenazesinin ise yarın Filistin'e götürüleceği öğrenildi. Denizde boğulan genç toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya, Suriye, Karasu, Genç, Güncel, Haber

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