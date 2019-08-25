Denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde denizde boğulan kişi, Sakarya
'da defnedildi.
Kefken'in Pembe Kayalar mevkisinde dün girdiği denizde boğulan 24 yaşındaki Sedat Karaduman'ın cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Yorgalar Mezarlığı morgundan alınarak İhsaniye Camisi'ne getirildi.
Karaduman'ın yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Sedat Karaduman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Güneşler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Karaduman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile vatandaşlar katıldı.
Sedat Karaduman, dün Sakarya'dan arkadaşlarıyla Kefken'e giderek Pembe Kayalar mevkisinden denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolmuştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen deniz polisi, sahil güvenlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerince sudan çıkarılan Karaduman, sağlık personelinin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.