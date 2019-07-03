Denizde boğulan müzik öğretmeni gözyaşlarıyla toprağa verildi

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve 4 gün sonra cansız bedenine ulaşılan müzik öğretmeni Selim Balcı (36), memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, cumartesi günü Giresun Beygirkumu Plajı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir serinlemek için denize girdi. İki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapılarak, sürüklenmeye başladı. Balcı ve Çilingir'i gören plajdakiler suya atladı. Çilingir, suya girenler tarafından kurtarılırken, Balcı ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD), AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaybolan Balcı için ise arama- kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerine ait helikopter ile geminin de kullanıldığı aramalar da Selim Balcı'nın dün akşam saatlerinde balıkçılar tarafından Espiye ilçesi Gülburnu Köyü açıklarında cansız bedeni bulundu. Kıyıya çıkarılan Balcı'nın cesedi otopsi için Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Denizde boğularak hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Selim Balcı için memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesi Kuruçam Mahallesi'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri kabul eden acılı baba Nurettin Balcı, ayakta durmakta zorlanırken Balcı'nın öğretmen arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Cenazeye, Akçaabat Kaymakam'ı Soner Şenel, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile Selim Balcı'nın öğretmen arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Balcı'nın cenazesi Kuruçam Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - Akçaabattrabzon

Kaynak: DHA