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Denizde boğulan rakibini kurtarayım derken hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz sezon Dünya Kickboks şampiyonu olan Fatima Zhagupova, dünya ikincisi olan Elina Gismeeva'nın denizde boğulduğunu görünce rakibini kurtarmak için denize atladı. Ancak iki isim de hayatını kaybetti.

05.08.2019 21:08
Denizde boğulan rakibini kurtarayım derken hayatını kaybetti!

Dünya Kickboks şampiyonu altın madalya sahibi 33 yaşındaki Fatima Zhagupova ve dünya ikincisi gümüş madalya sahibi 27 yaşındaki Elina Gismeeva, Rusya'nın Sivastopol limanında boğularak hayatını kaybetti.

Fatima Zhagupova

İKİ SPORCU DA BOĞULDU

İngiliz basınında yer alan habere göre Elina Gismeeva, deniz fırtınalı olmasına rağmen denize atladı. Arkadaşının boğulduğunu gören Fatima Zhagupova da Gismeeva'yı kurtarmak için denize atladı ancak iki sporcu da boğularak hayatını kaybetti.

Elina Gismeeva

BİRİNİN CESEDİ KIYIYA VURDU

Kadınlardan bir tanesinin cesedi kıyıya vururken diğeri için yapılan arama çalışmaları devam ediyor. İki sporcunun ringde rakip olmalarına rağmen gerçek hayatta çok iyi arkadaş olduklarını söyleyen yetkililer, suya atladıkları alanın yüzme alanı olmadığını söylediler.


Rusya, Spor

YORUMLAR (1)
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