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Denizde boğularak hayatını kaybeden genç son yolcuğuna uğurlandı

Denizde boğularak hayatını kaybeden genç son yolcuğuna uğurlandıSAKARYA - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden Sedat Karaduman, Sakarya'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

25.08.2019 15:13
Denizde boğularak hayatını kaybeden genç son yolcuğuna uğurlandı
Denizde boğularak hayatını kaybeden genç son yolcuğuna uğurlandı
SAKARYA - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden Sedat Karaduman, Sakarya'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Olay, dün Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken Mahallesi Pembe Kayalar mevkinde meydana geldi. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Sedat Karaduman, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken Mahallesi Pembe Kayalar mevkinde deniz giren ve gözden kaybolan 24 yaşındaki genç için geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Dalgıçların bölgede yaptığı aramalar sonucunda Sedat Karaduman'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Karaduman'ın cenazesi öğle namazına müteakip Adapazarı İhsaniye Camii'nde kılındı. Kılınan cenaze namazına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Karaduman'nın naaşı Güneşler mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Denizde boğularak hayatını kaybeden genç son yolcuğuna uğurlandı

Sedat Karaduman, Kandıra, Kocaeli, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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