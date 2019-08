Denizde boğularak ölen baba ile oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi Mersin 'in merkez Mezitli ilçesi sahilinde dün denizde çırpınan oğlunu kurtarmak için suya atlayıp boğularak ölen baba ile oğlu, son yolculuklarına uğurlandıMERSİN - Mersin'in merkez Mezitli ilçesi sahilinde girdikleri denizde akıntıya kapılarak boğulan baba ile 9 yaşındaki oğlu, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Mezitli ilçesi Soli sahiline ailesiyle birlikte gelen 9 yaşındaki Kadir Kıyak, girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başlamış, çocuğunun boğulma tehlikesi yaşadığını gören baba Ümit Kıyak da (33), oğlunu kurtarmak için ardından denize girmiş, ancak her ikisi de boğularak hayatını kaybetmişti.Yapılan otopsinin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Ümit Kıyak ile oğlu Kadir Kıyak için Mersin Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ailenin yanı sıra çok sayıda yakınının katıldığı cenaze törenin ardından baba ile oğlunun cenazeleri göz yaşları arasında Mezitli ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığında toprağa verildi. Kıyak'ın yakınları özellikle boğulmanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemlerinin az olmasından dert yandı.Evli ve 3 çocuk babası olan Ümit Kıyak'ın, serinlemek için denize giren oğlu ile 12 yaşındaki yeğeni Ümit Can Kıyak'ı kurtarmak için suya girdiği belirtildi.