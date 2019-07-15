15.07.2019 11:13
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Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

SAMSUN'da serinlemek amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Zeki Bostan (53), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

SAMSUN'da serinlemek amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Zeki Bostan (53), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Çatalcam mevkiinde meydana geldi. Esnaf arkadaşlarıyla Ankara'dan gezmek için Samsun'a gelen Zeki Bostan, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Kıyıdan uzaklaşan Bostan'ın yardımına çevredekiler yetişti. Sudan çıkarılan Bostan, çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bostan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Samsun
Kaynak: DHA
Atakum, Samsun, Güncel

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