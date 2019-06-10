10.06.2019 17:22
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Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sarımsaklı Plajı'nda serinlemek için denize giren Ümit Alkaya (28), kıyıdan yaklaşık 20 metre açıldıktan sonra boğulma tehlikesi yaşadı.
Vatandaşlar tarafından kurtarılan Alkaya, 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Alkaya, ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Sarımsaklı, Balıkesir, Ayvalık, Güncel