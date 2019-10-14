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Denizde boğulma tehlikesi geçiren Norveçli turist, hastanede öldü

Antalya'da, denizde boğulma tehlikesi atlatan Norveçli erkek turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

14.10.2019 16:37Denizde boğulma tehlikesi geçiren Norveçli turist, hastanede öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, önceki gün denizde boğulma tehlikesi atlatan 61 yaşındaki Norveçli erkek turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tatil yapmak amacıyla Türkiye'ye gelen Norveç Uyruklu Bjorn Jatten (61) önceki gün Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde denize girdi. Bir süre denizde yüzen 61 yaşındaki adam daha sonra suda batıp çıkmaya başladı. Turistin çırpındığını gören çevredekiler, yüzerek yardıma gitti. Kıyıya çıkarılan Jatten, çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Jatten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Norveçli turistin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Antalya, Alanya, turist, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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