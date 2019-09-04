Haberler» Güncel» Haber

Denizde boğulma tehlikesi geçiren özel harekat polisi, hastanede öldü

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Levent Engin (50), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

04.09.2019 22:14 Denizde boğulma tehlikesi geçiren özel harekat polisi, hastanede öldü
SAMSUN'un Atakum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Levent Engin (50), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, akşam saatlerinde Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis Levent Engin, serinlemek için girdiği denizde, boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıdaki cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılıp kalp masajı yapılan Engin, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Engin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Engin'in, 2 gün önce de babasının hayatını kaybettiği öğrenildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü, Atakum, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:46   Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu
00:44   "Lübnan Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarını tasvip etmiyor"
00:41   Anadolu Ateşi Kastamonu'da sahne aldı
00:31   Başkan Günel, zabıta haftasını kutladı
00:26   Otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni hayatını kaybetti
00:22   NRA, San Francisco'da "iç terör örgütü" ilan edildi
00:19   AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı