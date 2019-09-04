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Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs son anda kurtarıldı

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve bilinci kapalı olarak kıyıya çıkarılan şahıs, cankurtaranların müdahalesiyle kurtarıldı.

04.09.2019 17:32 Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs son anda kurtarıldı
Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve bilinci kapalı olarak kıyıya çıkarılan şahıs, cankurtaranların müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Atakum ilçesi Çatalcam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'ton Samsun'a gelen Levent Engin (50) serinlemek için denize girdi. Şahıs bir süre sonra akıntıya kapılarak suda boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri suya girip şahsı kıyıya çıkardı. Bilinci kapalı olan şahsı cankurtaran ekiplerinin ilk yardım müdahalesiyle hayata döndürdü. Şahıs daha sonra olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

Samsun, Atakum, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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