Denizde bulduğu taşın araştırılmasını istiyor

Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren kişi, yüzerken bulduğu 50 santimetre uzunluğunda 3 kilo ağırlığındaki kırmızı renkli taş parçasının eski bir yapıya ait olabileceğini belirterek, uzmanlardan yardım talep etti.

Emekli sigortacı ve koleksiyoner Muhammet Yüksel, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, İskele Mahallesi Burgaz ören yerinde denize girdiğini, 30 metre açıkta yüzerken dipte kırmızı renkli bir taş bulduğunu söyledi.

Normal bir görünüme sahip olmayan taşın fosil olabileceğini düşündüğünü dile getiren Yüksel, konunun kesinlik kazanması için uzmanlardan yardım talebinde bulundu.

Yüksel, taş parçasının bir tarafında eski bir yapıya ait olduğu tahmin edilen duvar kalıntısı ve yanmış tahta parçaları olduğunu, diğer tarafında ise ipeksi yumuşaklıkta bir deniz canlısının solungaçlarını anımsatan, kırmızı renkli, fosil olduğunu düşündüğü bir cismin yer aldığını kaydetti.

Görüştüğü jeologlardan yeterli bilgi alamadığını, bu nedenle üniversitelerin yardımını beklediğini vurgulayan Yüksel, şöyle konuştu:

"Bir jeoloji mühendisiyle görüştüm ve bunun tarih öncesi döneme ait bir fosil olabileceğini, yaşının belirlenmesi için karbon testi yapılması gerektiğini söyledi. Önemli bir buluntu olabileceğine dikkat çekti. Hatta tarih öncesi yaşamış, balina büyüklüğünde bir deniz canlısının solungaçları olabileceğini de söyledi. Bundan yaklaşık 2 bin 500 yıl önce meydana geldiği söylenen depremle birlikte buradaki yapının denize çöktüğü anlatılıyor. Bu taş o yapıdan kalmış olabilir."

Kaynak: AA