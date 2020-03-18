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Denizde bulunan cesedin, kayıp Gürcü gemiciye ait olduğu belirlendi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 2 gün önce denizde bulunan erkek cesedinin, Gürcistanlı kayıp gemici Davit Tsulukidze'ye ait olduğu ortaya çıktı.

18.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:10
Denizde bulunan cesedin, kayıp Gürcü gemiciye ait olduğu belirlendi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 2 gün önce denizde bulunan erkek cesedinin, Gürcistanlı kayıp gemici Davit Tsulukidze'ye ait olduğu ortaya çıktı. İskenderun'a 20 gün önce gelen ve 'Ela S' adlı gemide görev yapan Tsulukidze'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İskenderun Körfezi açıklarında, 16 Mart'ta, bir erkeğin su yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark eden balıkçılar, Sahil Güvenlik ekibine  haber verdi. İhbarla harekete geçen ekibin sudan çıkardığı erkeğin, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız beden, sağlık görevlilerince otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yapılan otopsi sonucu cesedin, Gürcistan uyruklu kayıp gemici Davit Tsulukidze'ye ait olduğu belirlendi. 

Davit Tsulukidze'nin, yaklaşık 20 gün önce Trabzon'dan otobüsle İskenderun'a gelip, 'Ela S' adlı gemideki kamaraya yerleştiği öğrenildi. Aynı gece İsrail'e gidilmek üzere açıkta bekletilen geminin, ertesi sabah limana yanaştırıldığı; ancak tüm personelin toplanmasına rağmen Tsulukidze'nin olmadığının fark edildiği belirtildi. Bunun üzerine kamarasına bakılan ve eşyaları bulunan Tsulukidze'ye ulaşılamadığı, personelin haber vermesiyle Sahil Güvenlik ekibinin kayıp gemici için arama çalışması başlattığı öğrenildi.

Gürcistan'dan gelen, Davit Tsulukidze'nin ağabeyi Levan Tsulukidze ile arkadaşı Raul Phartenadze'nin de teşhisleri sonrası cenaze teslim alındı. Tsulukidze'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: DHA

Etiketler : İskenderun, Güncel

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