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Denizde bulunan kadın cesedi çıkarıldı

Denizde bulunan kadın cesedi çıkarıldıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan kadın cesedi çıkarıldı.

23.08.2019 19:47
Denizde bulunan kadın cesedi çıkarıldı
Denizde bulunan kadın cesedi çıkarıldı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan kadın cesedi çıkarıldı.
İskele yanında kıyıya vuran kadın cesedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Ceset, aparat yardımı ile denizden çıkarıldı. Orta yaşlı olduğu görülen kadının kimliği tespit edilmeye çalışıyor. Ceset Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler MOBESE kameralarını ve bölgede bulunan kameraları inceliyor.
Denizde bulunan kadın cesedi çıkarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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