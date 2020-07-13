Denizde çeken akıntıya kapılan iki arkadaş kurtarıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde girdikleri denizde çeken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren iki arkadaş kurtarıldı.

Liman bölgesindeki sahilde denize giren H.Ö. ve arkadaşı Ö.A. çeken akıntıya kapılarak kıyıdan uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle denize giren cankurtaran ile bir vatandaş can simitlerini boğulma tehlikesi geçiren iki gence ulaştırdı.

Dalga nedeniyle kıyıya ulaşamayan 4 kişi, yardıma gelen tekneye alınarak Balıkçı Barınağı'na getirildi.

112 Acil Servis ekibince tedbir amaçlı Abana Devlet Hastanesine kaldırılan iki gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.