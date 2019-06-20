20.06.2019 13:24
Haberler»Güncel»Haber

Denizde ceset olduğu sanılan çuval kum torbası çıktı

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde dalış yapan birkaç kişinin deniz dibinde görüp cesede benzettiği çuvalın kum torbası olduğu belirlendi.

Antalya'nınKonyaaltısahilinde dalış yapan birkaç kişinin deniz dibinde görüp cesede benzettiği çuvalın kum torbası olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre,Konyaaltı Sahili26 numaralı sahilin 20-30 metre açıklarında dalan bazı vatandaşlar, deniz dibinde gördükleri çuvalı, içinde ceset olduğu zannıyla polise bildirdi.
Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik'ten iki ve deniz polisinden de bir bot sevk edildi.
Ceset ihbarının yapıldığı noktaya dalan görevli dalgıçlar, içinde ceset olduğu sanılan çuvalın şamandıraların bağlı olduğu kum torbası olduğunu tespit etti.Denizde ceset olduğu sanılan çuval kum torbası çıktı
Kaynak: AA
konyaaltı sahili,antalya,konyaaltı,ceset,Güncel

Son Dakika Haberleri
13:45Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi
13:45Serbest piyasada altın fiyatları
13:45"Derya" kod adlı teröristin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
13:45Sason'da dereceye giren öğrencilere ödül
13:45Belediyeden gaziler ve şehit ailelerine indirimli su tarifesi
13:45Göçmenlerin zorlu umut yolculuğu
13:44Kendi köylerinde girişimcilik eğitimi aldılar