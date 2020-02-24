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Denizde define ararken yakalandılar

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde define arayan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

24.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:34Denizde define ararken yakalandılar
'in ilçesinde denizde define arayan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede devriye görevi yapan Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yeşilovacık Mahallesi Tisan mevkisinde iki şahsı, sit alanı içerinde dalgıç kıyafetiyle deniz altında arama detektörü ile define aradıkları sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde bulunan 31 adet sikke ile detektör ve arama ekipmanlarına el konuldu.

Ele geçirilen sikkeler Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, haklarında işlem yapılan 2 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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