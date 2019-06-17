17.06.2019 10:51
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Denizde düzensiz göçmen operasyonu

Denizde düzensiz göçmen operasyonu

Ege Denizi'nde yasa dışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ege Denizi'nde yasa dışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik botu, Enez ilçesi Gülçavuş açıklarının güneyinde yasa dışı geçiş hareketliliği belirledi.
Tespit edilen mevkide içerisinde çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot durduruldu.
Afganistan, İran, Azerbaycan uyruklu 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sağlık kontrolleri sonrası düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Enez, Yunanistan, Ege Denizi, Güncel

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