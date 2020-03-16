Menü
Haberler ›› Güncel ››Denizde erkek cesedi bulundu - Güncel

Denizde erkek cesedi bulundu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

16.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:19
Denizde erkek cesedi bulundu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

İskenderun Körfezi açıklarında bir erkeğin hareketsiz halde su üzerinde durduğunu fark eden balıkçılar, sahil güvenlik ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, erkek cesedini alıp, İskenderun Balıkçılar Barınağı'ndan karaya çıkardı. Ceset kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin bir süre önce kaybolan Gürcistanlı gemiciye ait olabileceği öne sürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler : İskenderun, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti