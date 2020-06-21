Denizde facia: Baba boğuldu, oğlu kayboldu

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti, evladı kayboldu.

Denizde facia: Baba boğuldu, oğlu kayboldu
21.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:17
Adana'nın Karataş ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti, evladı kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Karataş sahilinde denize giren Ali Ercak Karayiğit, kıyıdan uzaklaşınca boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde bulunan baba Habib Karayiğit ise oğlunu kurtarmak istedi. Ancak oğlunu kurtarmak isteyen baba gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların polisi aramasıyla olay yerine sahil güvenlik ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları aramada babanın cansız bedenini buldu. Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karataş, Adana, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Haber
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Haber
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Haber
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Son dakika: Yerli otomobil 2022’nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Libya’dan Hükümeti’nden Sisi’nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz Haber
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Haberler››3. Sayfa››Denizde facia: Baba boğuldu, oğlu kayboldu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:19: Siyah yılanların dansı görüntülendi - Haberler 19:16: Siirt'te yıldırımın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haberler 19:12: Son dakika haberleri... Kayıp çocuğu arama çalışları sürüyor - Haberler 19:11: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çardakçı Beytüşşebap'ta - Haberler 18:57: Beytüşşebap'ta şehit babalarına Babalar Günü ziyareti - Haberler 18:22: Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu - Haberler 18:22: Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz - Haberler 18:09: Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı 15:51: Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı