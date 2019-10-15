Haberler » 3. Sayfa » Denizde kadın cesedi bulundu

Denizde kadın cesedi bulundu

Haliç Metro Köprüsü Karaköy kısmından deniz polisi tarafından çıkarılan kadın cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

15.10.2019 11:10Denizde kadın cesedi bulundu
Haliç Metro Köprüsü Karaköy kısmından deniz polisi tarafından çıkarılan kadın cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 9.30 sıralarında Haliç Metrosu Köprüsü Karaköy kısmında güvenlik görevlileri, deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kadın olduğunu fark etti. Görevliler, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, kadını karaya çıkardı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - İSTANBUL

Adli Tıp, Karaköy, Haliç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:49 Ambulansa yol vermeyen sürücünün davası ilk celsede karara bağlandı
12:53 Camide namaz kılan kadının çantasını alan şahıslar yakalandı
12:47 Kaçak saat ve kozmetik ürünü ele geçirildi,
12:45 120 milyon liralık uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi
12:43 Güngören'de kahyaların kavgası kanlı bitti, katil zanlıları polise teslim oldu
12:42 Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı
12:41 Pendik'te korkutan yangın
15.10.2019 12:55:42