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Denizde kadın cesedi bulundu

Denizde kadın cesedi bulunduİSTANBUL - Haliç Metro Köprüsü Karaköy kısmından deniz polisi tarafından çıkarılan kadın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

16.10.2019 00:28
Denizde kadın cesedi bulundu
İSTANBUL - Haliç Metro Köprüsü Karaköy kısmından deniz polisi tarafından çıkarılan kadın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saat 9.30 sıralarında Haliç metrosu Köprüsü Karaköy kısmında güvenlik görevlileri deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kadın olduğunu fark etti. Görevliler, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedi karaya çıkardı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Denizde kadın cesedi bulundu

Adli Tıp Kurumu, Karaköy, Haliç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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