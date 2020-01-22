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Denizde kaybolan bekçi 11 gündür aranıyor (2)

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

22.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:49
'in ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için sürdürülen çalışmalara, Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı su altı polisleri, jandarma ve gönüllü vatandaşlarca sürdürülüyor.
Dalgıçların botlarla su altı taraması yaparken, jandarma ekipleri de kıyı bölgesinde çalışma yürüttü.
Çalışmaları, kıyıya kurulan çadırdan takip eden Avcı'nın ailesinin endişeli bekleyişi devam ediyor.
Oktay Avcı ile balık tutmak için 11 Ocak'ta Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.
Denizde kaybolan bekçi 11 gündür aranıyor (2)

Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA


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