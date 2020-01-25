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Denizde kaybolan bekçi 14 gündür aranıyor (2)

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

25.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:34
Mersin'in ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, drone desteğiyle sürüyor.
Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 10 polis çalışmalarda yer alıyor.
Deniz polisi, botla suda tarama yaparken, AFAD ekipleri de kıyıyı ve sazlık alanları inceliyor.
Çalışmaları, kıyıya kurulan çadırdan takip eden Avcı'nın ailesinin endişeli bekleyişi de sürüyor.
Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.
Denizde kaybolan bekçi 14 gündür aranıyor (2)

Tarsus, Güncel

Kaynak: AA


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