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Denizde kaybolan bekçi 18 gündür aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

29.01.2020 20:36 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:38

Mersin'in ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, drone desteğiyle sürdü.

Deniz polisi botla suyu tararken AFAD ekipleri de kıyı ve sazlık alanlarda arama yapıyor.

Ailenin endişeli bekleyişi sürüyor

Çalışmaları kıyı şeridine kurulan çadırdan izleyen Avcı'nın amcası Osman Avcı, AA muhabirine, yeğeninin birlikte denize açıldığı meslektaşının cesedinin 16 Ocak'ta bulunduğunu söyledi.

Avcı, kendilerinin bekleyişinin ise 18 gündür devam ettiğini belirterek "Ailece üzgünüz ve sabırla bekliyoruz. Bir an önce bulunmasını Allah'tan temenni ediyoruz. Balık tutanlar denize açılırken tedbirli olsunlar. Bir daha ailelerin yüreği yanmasın. Gencecik çocuklarımız feda olmasın. Bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesin." ifadesini kullandı.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cesedi 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

Denizde kaybolan bekçi 18 gündür aranıyor

Tarsus, Güncel

Kaynak: AA


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