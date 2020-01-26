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Denizde kaybolan bekçiden 16 gündür haber yok

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için arkadaşıyla kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçi Oktay Avcı'dan 16 gündür haber alınamıyor.

26.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 09:32Denizde kaybolan bekçiden 16 gündür haber yok
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için arkadaşıyla kayıkla denize açıldıktan sonra alınamayan bekçi Oktay Avcı'dan 16 gündür haber alınamıyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, havadan, karadan ve denizden devam ediyor.

Drone desteğiyle yapılan çalışmalarda, Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 10 polis, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünden ekipler de destek veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurduğu çadırda bekleyen yakınlarına Tarsus Belediyesi ekipleri destek veriyor.

Deniz polisi, botla suda tarama yaparken, AFAD ekipleri, polisler de kıyıyı ve sazlık alanları inceliyor.

Oktay Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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