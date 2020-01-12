Denizde kaybolan bekçilerin balıkçı ağları bulundu

Mersin 'in Tarsus ilçesinde avlanmak için kayıkla denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı.

"OLUMLU SONUÇ BEKLENTİSİNDEYİZ"

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Otcu, "Su altında, karada ve havada çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah olumlu sonuç beklentisindeyiz" dedi. Bekçilerin kullandıkları balıkçı ağları ise bulundu.

Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın arkadaşları da arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Mahalle bekçilerinin aileleri ise kendileri için kurulan çadırda ekiplerden iyi haber bekliyor.

HELİKOPTER VE GECE GÖRÜŞLÜ DRONE İLE ARAMA DEVAM EDİYOR

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama-kurtarma çalışması devam ediyor. Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan bekçileri karadan, denizden ve havadan yaptıkları çalışmalarla arıyor. Ekipler arama çalışmalarında gece görüşlü drone ve helikopterden de destek alıyor.