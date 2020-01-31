Haberler » Güncel » Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmalarına rüzgar engeli (2) - Haber

Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmalarına rüzgar engeli (2)

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları rüzgar nedeniyle sadece kıyıda sürdürüldü.

31.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:43
'in ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra alınamayan bekçiyi arama çalışmaları rüzgar nedeniyle sadece kıyıda sürdürüldü.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için 20 gündür Kulak Mahallesi'nde çalışan deniz polisi, şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı.
Polis, AFAD ve jandarma, arama çalışmalarını kıyı ve sazlık alanlarda sürdürdü.
Öte yandan, çalışmalara katılan ekipler için kurulan çadır da rüzgar nedeniyle yıkıldı.
Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cesedi, 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.
Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmalarına rüzgar engeli (2)

Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:40:01