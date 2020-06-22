Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Adana'nın Karataş ilçesinde babası ve akrabasıyla denize girdikten sonra kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

22.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:40
Adana'nın Karataş ilçesinde babası ve akrabasıyla denize girdikten sonra kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün, babası Habib Ercan (39) ve akrabası Samet Karayiğit ile denize girdikten sonra gözden kaybolan 12 yaşındaki Ali Ercan'ı, havanın kararması nedeniyle sonlandırılan arama çalışmalarına sabah saatlerinde Karataş Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince yeniden başlandı.
Aramalarını DEGAK-10 arama kurtarma dalgıçlarıyla deniz altından, TCSG-13 Botu ve drone ile deniz üstünden sürdüren ekipler, çocuğun cansız bedenini sahilden 500 metre açıkta buldu.
Ekiplerce, bot yardımıyla sahile ulaştırılan çocuğun cesedi savcılığın incelemesinin ardından Karataş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay
Karataş ilçesinde, dün, Habib (39), oğlu Ali Ercan (12) ve yeğeni Samet Karayiğit serinlemek için denize girdikten bir süre sonra çevredekilerden yardım istemişti.
Samet Karayiğit çevredekilerin yardımıyla kurtarılmış, baba ve oğlu ise gözden kaybolmuştu.
Karataş Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Ercan, Karataş, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Haber
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan ’Bu bir hastalık’ savunması Haber
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi Haber
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü Haber
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Haber
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Haberler››Güncel››Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:40: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı - Haber 10:40: Merdivenlerden düştü, hastanede öldü - Haber 10:39: Afet bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Açıklaması - Haber 10:39: Bayburt Üniversitesinde 11 yeni bölüm ve program açıldı - Haber 10:39: Yalova'da köprüde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haber 10:04: Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı - Haberler 09:48: Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu - Haber 09:36: Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı - Haber 09:35: İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak - Haberler 09:19: Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! - Haberler