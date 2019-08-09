Haberler» Güncel» Haber

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde şişme botla denize açıldıktan sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

09.08.2019 17:38 Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Yalova'nın Armutlu ilçesinde şişme botla denize açıldıktan sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İHH Arama ve Kurtarma ekiplerince 4 gündür aranan Enes Çelenk'in (17) cesedi, Esenköy beldesi Kireçburnu mevkisinde dalgıçlar tarafından bulundu.
Ceset daha sonra dalgıçlar tarafından tekneye alınarak, kıyıya getirildi.
Arkadaşlarıyla kamp yapmak için 5 Ağustos'ta Armutlu'ya gelen Enes Çelenk, Keçikaya mevkisinden botla denize açılmıştı. Rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşınca paniğe kapılarak, bottan atlayıp kaybolan genç için arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Armutlu, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:38   Kurban Bayramı'na doğru
19:38   Muğla'da pompalı tüfekle vurulan kadın öldü
19:36   Aktar ve baharatçıların "sucuk" mesaisi
19:35   Sözcü Kalın ve Bolton'dan telefon görüşmesi
19:30   Gazeteci adayları sertifikalarını aldı
19:30   İzmir'de fabrika yangını
19:30   ATO Meclis Üyesi Erol son yolculuğuna uğurlandı