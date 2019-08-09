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Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde şişme botla denize açıldıktan sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

09.08.2019 19:59
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Yalova'nın Armutlu ilçesinde şişme botla denize açıldıktan sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İHH Arama ve Kurtarma ekiplerince 4 gündür aranan Enes Çelenk'in (17) cesedi, Esenköy beldesi Kireçburnu mevkisinde dalgıçlar tarafından bulundu.
Ceset daha sonra dalgıçlar tarafından tekneye alınarak, kıyıya getirildi.
Arkadaşlarıyla kamp yapmak için 5 Ağustos'ta Armutlu'ya gelen Enes Çelenk, Keçikaya mevkisinden botla denize açılmıştı. Rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşınca paniğe kapılarak, bottan atlayıp kaybolan genç için arama çalışması başlatılmıştı.
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Armutlu, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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