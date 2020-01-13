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Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

13.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:07
'in ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
İlçedeki Kulak Mahallesi'nden iki gün önce balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı ile Ömer Özer'i bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bölgede helikopter destekli sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor.
Bekçilerinin yakınları da çalışma yapılan bölgede endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.
Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

Ömer Özer, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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