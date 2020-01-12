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Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde dün sabah balık avlamak için kayıkla denize açılan, bir daha da haber alınamayan mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'yı arama- kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

12.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:00Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor

MERSİN'in ilçesinde dün sabah balık avlamak için kayıkla denize açılan, bir daha da alınamayan mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'yı arama- kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, dün saat 06.30 sıralarında Kulak Mahallesi'nde Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgede balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda bekleyen arkadaşları, Özer ve Avcı geri dönmeyince polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 mahalle bekçisini bulmak için arama-kurtarma çalışma başlattı.

Karadan, denizden ve havadan helikopterle yapılan aramalar, dün gece boyunca da sürdü. Çalışmalarda, gece görüşlü drone da kullanıldı. Ancak, Özer ve Avcı'ya ait bir ize ulaşılamadı. Arama çalışmaları sürerken, bölgeye, çevre illerden görevlilerin de takviye olarak gönderildiği bildirildi.



Tarsus, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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