02.07.2019 22:00
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Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulunduGİRESUN - Giresun'da girdiği denizde akıntıya kapılan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın cansız bedeni bulundu.

Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu
GİRESUN - Giresun'da girdiği denizde akıntıya kapılan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın cansız bedeni bulundu.
Tirebolu ilçesinde girdiği denizde kaybolan ve sürüklenerek Espiye ilçesi Gülburnu mevkinde denizden 2 kilometre açıkta balıkçılar tarafından bulunan Balcı'nın cansız bedeni denizden çıkartılarak Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından müzik öğretmeni Balcı'nın cenazesinin memleketi Trabzon'a gönderileceği öğrenildi. Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu
Kaynak: İHA
Selim, Balcı, 3. Sayfa

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