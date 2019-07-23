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Denizde kaybolan Yasir'in cansız bedenine ulaşıldı

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, pazar günü serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan Yasir İskar'ın (16), dün akşam saatlerinde cesedine ulaşıldı.

23.07.2019 13:05 Denizde kaybolan Yasir
KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, pazar günü serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan Yasir İskar'ın (16), dün akşam saatlerinde cesedine ulaşıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinin Anadolu Lisesi öğrencisi Yasir İskar, 2 gün önce Kırklareli'nin Kıyıköy beldesindeki Salvez Plajı'nda denize girdi. Dalgalı denizde yüzen İskar, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan çalışmada, dün akşam saatlerinde Yasir İskar'ın denizde cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İskar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Kırklareli, Kıyıköy, Vize, Güncel

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