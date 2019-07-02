02.07.2019 12:15
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Denizde kaybolmuştu, 2 gün sonra bulundu

Denizde kaybolmuştu, 2 gün sonra bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve bir daha çıkamayan Özgür Sevinç'in cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı.

Sakarya 'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve bir daha çıkamayan Özgür Sevinç'in cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı.

Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Özgür Sevinç, Ş.S. ve Ö.S. isimli 3 kişiden Ş.S. ve Ö.S.,isimli kişiler kurtarılmış, denizde dalgalara teslim olan Özgür Sevinç'i bulmak için çalışma başlatılmıştı. İki gündür yapılan Kocaeli Deniz Polisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Cankurtaran ekiplerince gerçekleştirilen arama çalışmaları sonuç verdi. Denizde kaybolan Özgür Sevinç'in cansız bedeninin kaybolduğu yerden 200 metre ileride bulunduğu öğrenildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya , Karasu , 3. Sayfa

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