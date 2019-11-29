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Denizde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

SAMSUN'da, arızalanan ve fırtınanın da etkisiyle sürüklenen teknede mahsur kalan Sezer Çatan (72) ile Mehmet Özünal (69), deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

29.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:30Denizde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

SAMSUN'da, arızalanan ve fırtınanın da etkisiyle sürüklenen teknede mahsur kalan Sezer Çatan (72) ile Mehmet Özünal (69), deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, ilçesi açıklarında meydana geldi. Balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgeden denize açılan Sezer Çatan ile Mehmet Özünal'ın bulunduğu tekne arızalandı. Fırtınanın da etkisiyle tekne sürüklenmeye başlayınca ikili, kürek çekmeye başladı ancak başarılı olamadı. Çatan ve Özünal'ın ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar sevk edildi. Ekip, botla açılıp, tekneye ulaştı. Küçük tekne, hayatla bota bağlanıp, kıyıya çekildi.

Kurtarılan balıkçı Sezer Çatan, "Bir kürek atıyoruz, on kürek geri gidiyoruz. Kurbağa adamlar kurtardı. Allah razı olsun. Onlar olmasa deniz alıp bizi 'ya kadar götürürdü" dedi.



Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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