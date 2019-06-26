26.06.2019 15:30
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Denizde mahsur kalan çocukları polis kurtardı

Denizde mahsur kalan çocukları polis kurtardı

Sinop'ta, serinlemek için girdikleri denizde geri dönmekte zorlanan 5 çocuk, polis ekibince kurtarılarak kıyıya getirildi.

Sinop 'ta, serinlemek için girdikleri denizde geri dönmekte zorlanan 5 çocuk, polis ekibince kurtarılarak kıyıya getirildi.
Alınan bilgiye göre, Karakum mevkisinde serinlemek için denize giren 5 çocuk, yüzerek kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklaştı.
Sahilde bulunan bir kişi, çocukların kıyıya dönmekte zorlandığını fark etti.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri, çocukları bota alarak kıyıya ulaştırdı.
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan çocuklara ekiplerce uyarıda bulunuldu.
Kaynak: AA
Sinop , Polis , Güncel

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