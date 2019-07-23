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Denizde rahatsızlanan kadını boğulmaktan kurtardılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Plaj'ında denize giren kadın, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki cankurtaran ekipleri, talihsiz kadını son anda ölümden kurtardı.

23.07.2019 16:52 Denizde rahatsızlanan kadını boğulmaktan kurtardılar
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Plaj'ında denize giren kadın, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki cankurtaran ekipleri, talihsiz kadını son anda ölümden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Sarımsaklı'da eski Karayolları Kampı'nın yanında bulunan mavi bayraklı halk plajına eşi ve çocuğuyla gelen 40 yaşındaki U.A. isimli kadın, denize girdikten sonra çırpınmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinin çok yakınında bulunan cankurtaran kulesinde görev yapan itfaiye cankurtaran ekibi hemen harekete geçerek kadını denizden çıkardı.

Vertigo rahatsızlığı olduğunu sanılan kadının suya daldıktan sonra basıncın etkisiyle fenalaşmış olabileceği üzerinde durulurken, kadını denizden çıkaran cankurtaran ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Sağlık ambulansına teslim etti.

Hastaneye kaldırılan U.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

Sarımsaklı, Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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