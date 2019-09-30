Haberler » Güncel » Haber

Denizde rahatsızlanan turist hastaneye kaldırıldı

Fethiye ilçesinde denizde rahatsızlanan Alman turist, sahil güvenik botuyla kıyıya getirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

30.09.2019 13:12Denizde rahatsızlanan turist hastaneye kaldırıldı
Fethiye ilçesinde denizde rahatsızlanan Alman turist, sahil güvenik botuyla kıyıya getirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Göcek Mahallesi Tersane Adası mevkisinde "Mazurka" isimli katamaranda tatil yapan Androas Gerhard Kirchner (58) aniden rahatsızlandı.
Kirchner'in yardım istemesi üzerine Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kıyıya gelen sağlık ekibi bota alınarak yardım çağrısı yapılan katamarana götürüldü.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından bota bindirilen hasta, Göcek İskelesi'ne getirildi. Daha sonra ambulansa alınan Kirchner, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alman turistin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Fethiye, turist, Göcek, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:35 Japon savcılardan Fukuşima davasında temyiz adımı
15:35 Aziz Yıldırım'ın "tehdit" davası
15:35 Kamyonet çarpan minik muhammet, toprağa verildi
15:34 Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
15:34 9 öğrenci, zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:34 Tbb başkanı feyzioğlu yargı reformu meclis açılır açılmaz gündemde
15:33 Bursa 9 öğrenci, zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı