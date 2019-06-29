29.06.2019 13:38
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Denizde sürüklenen 27 mülteci sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Denizde sürüklenen 27 mülteci sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışırken şişme botun motorunun arızalanması sonucu saatlerce denizde sürüklenen 27 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan 'ın Midilli adasına gitmeye çalışırken şişme botun motorunun arızalanması sonucu saatlerce denizde sürüklenen 27 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Ayvalık'ın Sarımsaklı sahili açıklarında seyreden bot, motoru arızalanınca Ege Denizinde sürüklenmeye başladı. Olay sonrasında bölgeye sevk edilen sahil güvenlik unsurları, 12'si Kuveyt , 12'si Somali , ikisi Erite ve biri Filistin uyruklu 27 kişiyi sürüklendikleri bot ile birlikte kurtardı. Cunda adasındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı limanına getirilen aralarında 10 çocuk ve 11 kadının da bulunduğu mülteciler Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
yunanistan , balıkesir , ayvalık , sahil güvenlik , 3. Sayfa

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